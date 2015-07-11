"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية

أغلق، منذ قليل، رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة جميع الطرق المؤدية إلى مبنى القنصلية الإيطالية، وقاموا يتحويل طريق السيارات إلى شارع رمسيس، وسط حالة من الارتباك من قائدى المركبات .

وكان قد تعرضت القنصلية الإيطالية لعملية تفجير صباح اليوم السبت، عن طريق سيارة مفخخة، وأسفرت عن مصرع واحد وإصابة 7 آخرين .

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