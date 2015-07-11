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"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية

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"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية "المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية
أغلق، منذ قليل، رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة جميع الطرق المؤدية إلى مبنى القنصلية الإيطالية، وقاموا يتحويل طريق السيارات إلى شارع رمسيس، وسط حالة من الارتباك من قائدى المركبات .

وكان قد تعرضت القنصلية الإيطالية لعملية تفجير صباح اليوم السبت، عن طريق سيارة مفخخة، وأسفرت عن مصرع واحد وإصابة 7 آخرين .


>- الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار القنصلية الإيطالية لحالة وفاة و7 مصابين

- بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" يواصل متابعة انفجار القنصلية الإيطالية.. "الصحة": مصرع شخص.. و"الطرق والكبارى" تعاين كوبرى أكتوبر.. وصول مدير أمن القاهرة وفريق من النيابة العامة.. واحتجاز شاب أجنبى

- بالصور والفيديو.. انفجار بمحيط القنصلية الإيطالية يهز وسط البلد.. مصدر أمنى: عبوة ناسفة ألقاها مجهول.. وشهود عيان: سيارة مفخخة.. تصدع المساكن بمحيط القنصلية.. "الإسعاف": نقل 5 مصابين لمستشفى الهلال

-عمليات محافظة القاهرة تقطع المرافق عن مبنى القنصلية الإيطالية

- لجنة من الطرق والكبارى لمعاينة كوبرى أكتوبر بعد انفجار "القنصلية الإيطالية"

- بالفيديو..تهشم واجهة بعض العقارات والمحال بمحيط انفجار القنصلية الإيطالية

- صور لانفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد
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مصر 365

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