الخارجية بعد تفجير قنصلية إيطاليا: قادرون على تأمين البعثات الدبلوماسية

أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن حادث تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، لم يسفر عن أى ضحايا إيطاليين والمبنى الأثرى القديم كان شبه خالٍ، ولم يكن فيه أى موظف أجنبى، مضيفًا أن مصر قادرة وعازمة على توفير أقصى درجات الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية على الأراضى المصرية، ووصف الحادث بأنه حادث "عابر" يقع مثله الكثير فى كل دول العالم، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تبذل كل الجهد للقضاء على التنظيمات الإرهابية .

وشدد عبد العاطى، فى مداخة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، على أن الأعمال الإرهابية لن تثنى الشعب وسينتصر فى النهاية على هذه التنظيمات الإرهابية، لافتًا أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير أقصى درجات التأمين لكل السفارات والقنصليات، لأن هذا واجب ومسئولية علينا، موضحًا أن هناك اتصالات مستمرة مع السفارة الإيطالية لمتابعة الحادث وتبادل المعلومات، مشددًا على أن السفارة والأجهزة الأمنية يتابعان الحادث لتكثيف تأمين المقار الأخرى للمركز الثقافى وغيره من المنشآت التابعة لها.

- الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار القنصلية الإيطالية لحالة وفاة و7 مصابين

- بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" يواصل متابعة انفجار القنصلية الإيطالية.. "الصحة": مصرع شخص.. و"الطرق والكبارى" تعاين كوبرى أكتوبر.. وصول مدير أمن القاهرة وفريق من النيابة العامة.. واحتجاز شاب أجنبى

- بالصور والفيديو.. انفجار بمحيط القنصلية الإيطالية يهز وسط البلد.. مصدر أمنى: عبوة ناسفة ألقاها مجهول.. وشهود عيان: سيارة مفخخة.. تصدع المساكن بمحيط القنصلية.. "الإسعاف": نقل 5 مصابين لمستشفى الهلال

-عمليات محافظة القاهرة تقطع المرافق عن مبنى القنصلية الإيطالية

- لجنة من الطرق والكبارى لمعاينة كوبرى أكتوبر بعد انفجار "القنصلية الإيطالية"

- بالفيديو..تهشم واجهة بعض العقارات والمحال بمحيط انفجار القنصلية الإيطالية

- صور لانفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد