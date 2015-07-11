أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره

Google+ Print
وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره
أجرى سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم اتصالاً هاتفيا مع نظيره الإيطالى باولو جينتليونى، حيث أدان الوزير الإيطالى خلال الاتصال العمل الإرهابى البشع الذى وقع صباح اليوم أمام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، معربا عن تضامنه الكامل مع فى حربها ضد الإرهاب ومواساته لأسرة القتيل وتمنياته بالشفاء للمصابين من الأبرياء.

وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكرى قدم خلال الاتصال المعلومات المتوافرة حول الحادث الإرهابى، وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعبا الشديدة لهذا الحادث، وأكد أن مصر لن تتوانى عن مواصلة وتكثيف جهودها مع مختلف دول العالم من بينها إيطاليا لمحاربة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره ودحره، وأكد الوزير شكرى أن الإرهاب لن يتورع عن استخدام أداوته الخسيسة ضد الأبرياء، مشدداً على عزم مصر على إفشال المخططات التى تستهدف الاستقرار فى البلاد والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.


>- الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار القنصلية الإيطالية لحالة وفاة و7 مصابين

- بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" يواصل متابعة انفجار القنصلية الإيطالية.. "الصحة": مصرع شخص.. و"الطرق والكبارى" تعاين كوبرى أكتوبر.. وصول مدير أمن القاهرة وفريق من النيابة العامة.. واحتجاز شاب أجنبى

- بالصور والفيديو.. انفجار بمحيط القنصلية الإيطالية يهز وسط البلد.. مصدر أمنى: عبوة ناسفة ألقاها مجهول.. وشهود عيان: سيارة مفخخة.. تصدع المساكن بمحيط القنصلية.. "الإسعاف": نقل 5 مصابين لمستشفى الهلال

-عمليات محافظة القاهرة تقطع المرافق عن مبنى القنصلية الإيطالية

- لجنة من الطرق والكبارى لمعاينة كوبرى أكتوبر بعد انفجار "القنصلية الإيطالية"

- بالفيديو..تهشم واجهة بعض العقارات والمحال بمحيط انفجار القنصلية الإيطالية

- صور لانفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج