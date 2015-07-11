وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم اتصالاً هاتفيا مع نظيره الإيطالى باولو جينتليونى، حيث أدان الوزير الإيطالى خلال الاتصال العمل الإرهابى البشع الذى وقع صباح اليوم أمام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، معربا عن تضامنه الكامل مع مصر فى حربها ضد الإرهاب ومواساته لأسرة القتيل وتمنياته بالشفاء للمصابين من الأبرياء.

وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكرى قدم خلال الاتصال المعلومات المتوافرة حول الحادث الإرهابى، وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعبا الشديدة لهذا الحادث، وأكد أن مصر لن تتوانى عن مواصلة وتكثيف جهودها مع مختلف دول العالم من بينها إيطاليا لمحاربة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره ودحره، وأكد الوزير شكرى أن الإرهاب لن يتورع عن استخدام أداوته الخسيسة ضد الأبرياء، مشدداً على عزم مصر على إفشال المخططات التى تستهدف الاستقرار فى البلاد والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.

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