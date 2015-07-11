القبض على المتهمين بقتل مواطن فى القليوبية وبحوزتهم ثلاث بنادق آلية

نجحت أجهزة أمن القليوبية فى كشف غموض مقتل مواطن أثناء تلبيته استغاثة أحد الأشخاص بعد سرقة سيارته بالإكراه، وضبط الجناة وبحوزتهم ثلاث بنادق آلية واعترافهم بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 8835 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بشأن قيام مجهولين بسرقة السيارة رقم ب ج د 962 ماركة شيفروليه جامبو بيضاء اللون كرهاً عن مالكها "سعد م" 26 سنة سائق ومقيم - القاهرة، ومقتل المواطن "كرم ف" 42 سنة صاحب مخزن مياه غازية ومقيم الخصوص، حال قيامه بمطاردة الجناة إثر قيام أحدهم بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته بالصدر من الجهة اليمنى، وتمكن مرافقوه من استخلاص السلاح النارى من يد المتهم، وهو عبارة عن بندقية خرطوش تحمل رقم 17554-E15 وتمكن المتهمين من الفرار وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة بناحية المرج بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء حمزة عرفة مدير المباحث الجنائية توصلت جهود فريق البحث، أن مرتكبى الواقعة كل من "كمال أ" 28 سنة سمسار أخشاب ومقيم المطرية -القاهرة، و"رفعت س" وشهرته "حنفى الساكت" ومقيم المطرية – القاهرة، و"ممدوح ع" وشهرته "محمد عنبة" 44 سنة سائق ومقيم دائرة مركز الخانكة، و"عماد س " وشهرته "عماد السكلى" 24 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية و"محمود س" وشهرته "بله" 28 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، و"أحمد س" "وشهرته "أحمد الفيومى" 43 سنة سائق مقيم – المرج – القاهرة، و"مصطفى ا" وشهرته "علاء النحاس" 37 سنة أمين شرطة سابق بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام وأمن القاهرة أمكن ضبطهم عدا المتهمين الثالث والسادس وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بقيام المتهم الأول بالاتفاق مع باقى المتهمين على سرقة مبلغ مالى وسيارة المجنى عليه الأول عقب إيهامه بأنه سوف يقوم بالتوسط له لشراء صفقة من أخشاب التسليح المستعملة من منطقة الخصوص، واتفق مع باقى المتهمين على انتظاره بطريق شركات البترول حال تواجده رفقة المجنى عليه، وأعدوا لتنفيذ مخططهم الإجرامى عدد [3] أسلحة نارية بنادق خرطوش، قام بإحضارها كل من المتهمين الثالث والرابع، وكذا السيارة رقم أ س ج 6194 ماركة دايو لانوس زيتى اللون المستخدمة فى الواقعة [تم ضبطها والتحفظ عليها]، والتى أحضرها المتهم السابع من صديق له يدعى "بكر ع" 45 سنة ومقيم – السلام – القاهرة.

وعقب قيامهم بالاستيلاء على السيارة والهروب من مكان الواقعة، فوجئوا بسيارة المجنى عليه الثانى تجبرهم على التوقف، مما حدا بالمتهم الرابع إطلاق عيار نارى من البندقية التى كانت بحوزته، والتى أحدثت إصابة المجنى عليه أودت بحياته.

تم بإرشاد المتهم الأخير ضبط باقى الأسلحة والهاتف المستخدمين فى ارتكاب الواقعة كالأتى: سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 46464-1، وسلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 0081-15 ، وعدد [21] طلقة خرطوش من ذات العيار، وهاتف محمول، وتم التحفظ عليهم، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.