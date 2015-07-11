تأخير تناولك لوجبة السحور يحد من شعورك بالعطش

فى شهر رمضان المبارك لا يشعر البعض بالرغبة فى تناول وجبة السحور، على الرغم من أنها تساعد على تقوية الجسم وزيادة قدرته على الصيام بشكل صحى وقوى.

وقال رسول صلى الله عليه وسلم "ما تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور"، ولذلك يجب علينا القيام بما انصحنا به رسول الله وهو التعجل فى تناول وجبة الإفطار والتأخر فى وجبة السحور.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن وجبة السحور من أهم الوجبات التى يجب على الصائم الاهتمام بها وتناولها بشكل جيد، وأيضا الاهتمام بنوعية الغذاء بها.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الاهتمام بتناول وجبة السحور يفيد فى منع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان، ويخفف من الشعور بالعطش الشديد فى حالة تناول الأطعمة التى تقى من العطش كالزبادى والخيار.

و تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، على أنه ينصح بتناول وجبة السحور التى تحتوى على أطعمة خفيفة وسهلة الهضم كاللبن الزبادى والعسل والفواكه، وأيضا تناول قطعة من الجبن أو 4 معالق من الفول.

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