"الساحة الجيلانية" بالأقصر مأوى الغرباء وملاذ المستجيرين

تقع الساحة الجيلانية فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلانى، الذى يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبى "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.

والشيخ الجيلانى لم يقم ببناء الساحة، لكن من بناها ابنه الشيخ أحمد فى عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالى.

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قصة الساحة

ضيوف الساحة

ليالى الساحة

>لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالى شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من "البرندات" كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.>وتؤدى الساحة الجيلانية دورها فى مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، ويأتى لها ضيوف من كل حدب وصوب، وأشهر من زارها الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، وجميع محافظى ومسئولى المحافظة. ويشرف على الساحة أبناء الشيخ أحمد، وهم الشيخ محمد والشيخ رضوان والشيخ سلطان والشيخ عبد الجواد.>ويقام فى الساحة أربع ليالٍ رئيسية كل عام، ثالث يوم عيد الفطر، وثالث يوم عيد الأضحى، وبمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ورابع ليلة تكون فى الجمعة الثالثة من رمضان، إضافة إلى إقامة مجلس ذكر بعد صلاة التراويح يوميًا، وقراءة أذكار العارف بالله الشيخ أحمد الدردير، وتقديم طعام الإفطار والسحور يوميًا للمترددين على الساحة، إضافة أنها ساحة مفتوحة، دائمًا لكل فقير وجائع وصاحب حاجة.