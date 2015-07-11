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الصحة بالإسكندرية: المجتمع المدنى يساهم فى تطوير مستشفى أبو قير والعامرية

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الصحة بالإسكندرية: المجتمع المدنى يساهم فى تطوير مستشفى أبو قير والعامرية الصحة بالإسكندرية: المجتمع المدنى يساهم فى تطوير مستشفى أبو قير والعامرية
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عددا من رجال الأعمال قد ساهم خلال الأيام الأخيرة فى تطوير ثلاثة مستشفيات بالإسكندرية، هى مستشفيات أبى قير العام ورأس التين العام وبرج العرب المركزى، حيث تبرع أحد رجال الأعمال بتطوير البنية الأساسية للعناية المركزة بمستشفى أبى قير وتبرعت إحدى الشركات بعدد من الأجهزة الطبيبة لتجهيزها، كما تبرعت إحدى الشركات بمبلغ مالى لشراء ماكينات غسيل كلوى لمستشفى العامرية العام.

وقالت الدكتورة هالة يوسف مديرة مستشفى أبى قير العام، إن المهندس طارق نافع ومجموعة من رجال الأعمال قد تبرعوا لتطوير البنية الأساسية للعناية المركزة للمستشفى، فى حين قدمت شركة (جملة ماركت) أجهزة بقيمة مليون و745 ألف جنيه للعناية المركزة ما بين 10 مونيتور و5 أجهزة تنفس صناعى و10 أسرة عناية مركزة و10 سرنجات ضخ محاليل و10 مضخات محاليل وجهاز رسم قلب ومحطة مركزية.

وعن تفاصيل التبرع النقدى لمستشفى العامرية العام يقول الدكتور يسرى بيومى مدير المستشفى، إن شركة سيدى كرير للبتروكيماويات قد تبرعت بمبلغ 160 ألف جنيه لمساهمة فى شراء ماكينة غسيل كلوى للمستشفى.

تأتى تلك التبرعات ضمن خطة مديرية الشئون الصحية لتشجيع مساهمة المجتمع المدنى وإحساسا من المجتمع بتحسن ملموس فى مستوى الخدمة الصحية الحكومية بالإسكندرية فى الفترة الأخيرة.

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مصر 365