إحباط بيع 3500 لتر مياه مقطرة غير مطابقة للمواصفات فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 3500 لتر مياه مقطرة قبل بيعها على أنها مياه نقية صالحة للشرب داخل محطة مياه بدون ترخيص بشارع فرحات ثان طنطا.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية وليد.خ.ا- مقيم بقرية ابيار مركز كفر الزيات بإنشاء محطة لتعبئة مياه الشرب بدون ترخص بشارع فرحات ثان طنطا ووضع علامات وبيانات تجارية وهمية على الجراكن وبيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب وأنه يقوم بتعبئتها داخل جراكن دون أن تمر بأية مراحل تنقية أو تعقيم ضد الميكروبات والفيروسات مما يضر بالصحة العامة.

وباستهداف المحطة والتفتيش فى حضور السيد.ر.م50 سنة عامل بالمحطة تم ضبط 3500 لتر مياه داخل جراكن وتانكات وبسؤال السيد.ر.م قرر أن المضبوطات ملك وليد.خ.ا وانه عامل بالمحطة تحرر المحضر 34475 جنح قسم ثان طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبدالحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.