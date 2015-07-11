“المؤتمر”: تفجير السفارة الإيطالية محاولة واهمة للايقاع بين مصر والغرب

استنكر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الأيطالية بوسط العاصمة القاهرة ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل وألهم أسرة المتوفي في هذا الحادث الغادر .

> واعتبرالربان صميدة أن هذا العمل الإجرامي إنما يندرج في إطار العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسية في عدد من دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تهدف إلى إرهاب شعب لا يهتز لمثل هذه الأفعال وتقويض الجهود المبذولة من أجل دعم الاستقرار والأمن الذي يصر عليهما الشعب المصري وسيصل إليهما ، داعياً إلى تكثيف الجهود للقضاء على آفة الإرهاب التي تشكل تهديدا مستمراً للأمن والسلم ليس في مصر فقط بل في المنطقة والعالم بأسره .

وقال صميدة إن الهدف من هذه الهجمات هومحاولة للأيقاع بين مصر والغرب وإثبات وجود الإرهاب داخل العمق المصري كمحاولة واهمة وورقة ضغط ،للتأثير علي دول أوروبا وأمريكا للتدخل لعدم تنفيذ أحكام الأعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة الأرهابية ، مضيفاً واهم من يتصورأن بتلك الأعمال ستنحني مصر .

> وأوضح رئيس المؤتمر إلي أن هذا التفجير يعد بمثابة رسالة وضح بجلال مغزاها الخسيس ، فحينما تصل التفجيرات الى مقرات السفارات فهنا نتأكد أن الارهاب فقد القدرة فى التعامل مع الدولة المصرية وبدأ فى سيناريوا جديد لاحراجها خارجيا ولتشويه الصوره أمام العالم ولكن ستندحر هذه الجماعات الأرهابية على يد خير جنود الارض بعد أن وضح أنها تلفظ أنفاسها ، مطالباً بالحزم والشدة في التعامل مع هذا الملف الهام.