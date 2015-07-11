أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القائم بأعمال النائب العام يأمر بمعاينة موقع تفجير القنصلية الإيطالية وتشريح جثة الشهيد

Google+ Print
القائم بأعمال النائب العام يأمر بمعاينة موقع تفجير القنصلية الإيطالية وتشريح جثة الشهيد القائم بأعمال النائب العام يأمر بمعاينة موقع تفجير القنصلية الإيطالية وتشريح جثة الشهيد

أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بإنتداب فريق من النيابة العامة للإنتقال إلى موقع حادث استهداف مقر القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد وذلك لمعاينة موقع الحادث.
> وكلف بسرعة إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشهيد الذى لقى مصرعه اليوم فى التفجير والإنتقال للمستشفيات لسماع أقوال الشهود.

وأمر بسرعة تفريغ المراقبة التابعة للقنصلية لتحديد المشتبه فيه الذى قام بذلك العمل الإرهابى .

وتسببت السيارة المفخخة التى استهدفت مقر القنصيلة الإيطالية فجر اليوم فى استشهاد مواطن واصابة 4 اخرين تم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج.

وكشفت المعاينة الاولية التى اجراها خبراء المعمل الجنائى للسيارة المفخخة التى انفجرت فى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت عن ان السيارة كان بداخلها لايقل عن ربع طن من مواد شديدة الانفجارة ” تى ان تى “.

وكانت المفاجأة انها نفس المادة التى تم استخدامها فى حادث اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وكذا نفس المادة المستخدمة فى محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الاسبق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا