القائم بأعمال النائب العام يأمر بمعاينة موقع تفجير القنصلية الإيطالية وتشريح جثة الشهيد

أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بإنتداب فريق من النيابة العامة للإنتقال إلى موقع حادث استهداف مقر القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد وذلك لمعاينة موقع الحادث.

> وكلف بسرعة إنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشهيد الذى لقى مصرعه اليوم فى التفجير والإنتقال للمستشفيات لسماع أقوال الشهود.

وأمر بسرعة تفريغ المراقبة التابعة للقنصلية لتحديد المشتبه فيه الذى قام بذلك العمل الإرهابى .

وتسببت السيارة المفخخة التى استهدفت مقر القنصيلة الإيطالية فجر اليوم فى استشهاد مواطن واصابة 4 اخرين تم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج.

وكشفت المعاينة الاولية التى اجراها خبراء المعمل الجنائى للسيارة المفخخة التى انفجرت فى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت عن ان السيارة كان بداخلها لايقل عن ربع طن من مواد شديدة الانفجارة ” تى ان تى “.

وكانت المفاجأة انها نفس المادة التى تم استخدامها فى حادث اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وكذا نفس المادة المستخدمة فى محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الاسبق.