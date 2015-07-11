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وزير الخارجية يجرى اتصالا تليفونيا مع نظيره الإيطالى جينتليوني

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وزير الخارجية يجرى اتصالا تليفونيا مع نظيره الإيطالى جينتليوني وزير الخارجية يجرى اتصالا تليفونيا مع نظيره الإيطالى جينتليوني

سامح شكري

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم السبت اتصالاً هاتيفياً مع نظيره الايطالى باولو جينتليوني، حيث ادان الوزير الايطالى خلال الاتصال العمل الاهاربى البشع الذى وقع صباح اليوم امام القنصلية الايطالية بالقاهرة، معربا عن تضامنه الكامل مع في حربها ضد الارهاب ومواساته لاسرة القتيل وتمنياته باللشفاء للمصايبين من الابرياء.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير دكتور بدر عبد العاطى ان الوزير شكرى قدم خلال الاتصال المعلومات المتوافرة حول الحادث الارهابي واعرب عن ادانه مصر حكومة وشعبا الشديدة لهذا الحادث. وأكد ان مصر لن تتوانى عن مواصلة وتكثيف جهودها مع مختلف دول العالم من بينها ايطاليا لمحاربة الارهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره ودحره.

وأوضح الوزير شكرى ان الارهاب لن يتورع عن استخدام اداوته الخسيسة ضد الابرياء، مشدداً علي عزم مصر علي افشال المخططات التي تستهدف الاستقرار في البلاد والقضاء علي كافة التنظيمات الارهابية.

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