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للسيدات.. اعرفى شروط تحليل الحمل المنزلى ومدى دقة نتائجه

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للسيدات.. اعرفى شروط تحليل الحمل المنزلى ومدى دقة نتائجه للسيدات.. اعرفى شروط تحليل الحمل المنزلى ومدى دقة نتائجه
أرسلت قارئة تسأل عن "مدى دقة نتائج تحليل الحمل المنزلى، بواسطة عينة البول؟ وما أفضل المواعيد للقيام به؟".

أجاب عن أسئلتها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم.

مدى دقة تحليل الحمل المنزلى


>وعن دقة نتائج هذا التحليل يوضح جورج، أن تحليل الكشف عن الحمل فى المنزل يعتمد على وجود هرمون الحمل hCg) )فى البول.

ويفرز هرمون الحمل بواسطة المشيمة بعد انغراس البويضة الملقحة فى جدار الرحم، وهو ما يحدث بعد موعد عملية التبويض بحوالى 6 أيام تقريبًا.

ولكن تلك المدة تختلف من امرأة إلى أخرى، وبالتالى قد يتأخر لدى البعض إفراز هذا الهرمون، لأكثر من 10 أيام بعد موعد التبويض، أى ما يوافق تقريبا موعد الدورة الشهرية.

متى يجرى تحليل الحمل المنزلى


>وأوضح "جورج" أنه بعد التصاق البويضة الملقحة فى جدار الرحم، يفرز هرمون الحمل بصورة متضاعفة كل يومين إلى ثلاثة أيام، وبالتالى كلما انتظرنا لما بعد موعد الدورة الشهرية كلما أصبحت النتائج أكثر دقة وتأكيدا.

كما نصح بإجراء هذا التحليل عند الاستيقاظ من النوم صباحا، لأن الهرمون يكون مركزا فى العينة وتزيد إمكانية قياسه، وفى جميع الأحوال، فإن تحليل الدم يعد الأكثر دقة فى نتائجه، للكشف عن الحمل، وهو ما ينصح بإجرائه حتى بعد ظهور نتائج التحليل المنزلى.
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