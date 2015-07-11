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استنفار بالبحيرة بعد خروج مسيرة للإخوان فجرا والقبض على 2 من المشاركين

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استنفار بالبحيرة بعد خروج مسيرة للإخوان فجرا والقبض على 2 من المشاركين استنفار بالبحيرة بعد خروج مسيرة للإخوان فجرا والقبض على 2 من المشاركين
شهدت منذ قليل مدينة حوش عيسى بالبحيرة استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أوعنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية بالتزامن مع انطلاق الإخوان بمسيرة فجر اليوم.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، يفيد بقيام العشرات من عناصر الإخوان الإرهابية بالانطلاق بمسيرة جابت شوارع وسط مدينة حوش عيسى.

وتطور الأمر إلى إطلاق الألعاب النارية على الشرطة فقامت قوات الأمن بالبحيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لفض تلك المسيرة ومطاردات عناصر الإخوان فى الشوارع الجانبية وسط حالة من الكر والفر،
>وتمكنت القوات من ضبط 2 من عناصر الإخوان المشاركين فى المسيرة.

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