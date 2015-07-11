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مصرع شاب غرقاً بترعة التحويلة فى البحيرة

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مصرع شاب غرقاً بترعة التحويلة فى البحيرة مصرع شاب غرقاً بترعة التحويلة فى البحيرة
لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم السبت، فى ترعة التحويله أمام قرية شبرا النونه دائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود بوجود غريق بترعة التحويله أمام قرية شبرا النونة دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء قيام "بلال محمود محمد جودة" حاصل على دبلوم ومقيم قرية النبيرة دائرة المركز بالاستحمام بالترعة المشار إليها زلت قدماه جرفه التيار وغرق.

وبسؤال شقيقه "محمود" أمين شرطة من قوة مركز شرطة دمنهورومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 8809/2015 إدارى المركز.
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