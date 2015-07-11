حل مشاكل قرى الغرب ببورسعيد وتوفير الخدمات والمرافق الحيوية

أكد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، أنه تفقد قرى الجرابعة والمناصرة والديبة التى تقع غرب بورسعيد لحل كافة المشاكل على أرض الواقع، من خلال التنفيذين والأجهزة المعنية المرافقة له مع مراعاة توفيركافة الخدمات والمرافق الحيوية التى تخدم المواطن بهذه القرى .

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع" بأنه أصدر تعليمات إلى جهاز الإنقاذ والطوارئ للقيام بأعمال النظافة بصفة مستمرة ورفع كافة المخالفات والرمال المتراكمة وردم البرك المملؤة بالمياه لخلق بيئة صحية .

وأضاف نصر الدين بأنه تابع بنفسه مشاكل الصرف الصحى للوقوف على مدى تنفيذ تعليماته بحل مشاكل الصرف الصحى من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعرض الخطة التنفيذية التى أنجزتها الشركة على أرض الواقع .

وفى السياق ذاته أكد المحافظ بأنه كلف القائمين على الشركة القابضة بضخ مياه الشرب على مدار اليوم دون انقطاع مع زيادة الحصة اليومية، لافتا أن قرى الغرب تلقى اهتماما من قبل الجهات التنفيذية لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأشار المحافظ بأنه أصدر تعليمات لمدير الشئون الصحية بتفعيل العمل بالوحدات الصحية وانتظام العمل بها وتوفير كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم، وتزويد الوحدات بالأجهزة الطبية بجانب إقامة مراكزثابتة للإسعاف داخل كل قرية على حدة وقسم شرطة للغرب، خاصة بعد استحداث حى الغرب الجديد ليصبح كيانا مستقلا يخدم المواطن لتوفير الأمن والأمان .

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