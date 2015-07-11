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مقتل 5 من تنظيم القاعدة فى قصف لطائرة بدون طيار باليمن

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مقتل 5 من تنظيم القاعدة فى قصف لطائرة بدون طيار باليمن مقتل 5 من تنظيم القاعدة فى قصف لطائرة بدون طيار باليمن
قصفت طائرة أمريكية بدون طيار سيارتين تابعتين لتنظيم القاعدة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، مما أسفر عن مقتل القيادى فى التنظيم غالب أحمد باقعيطى الحضرمى وأربعة من عناصر التنظيم وإصابة 10 آخرين.

ونقل موقع " براقش نت " الإخبارى عن مصادر أمنية أن الطائرة قصفت السيارتين فى ميناء المكلا ومنطقة خلف الميناء مساء أمس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم القيادى باقطيعى منشد القاعدة.

وأوضحت مصادر محلية أن عناصر القاعدة كانوا يحملون أسلحة وذخائر فى السيارتين، وكانت الطائرات الأمريكية الموجهة قد شنت سلسلة غارات على عناصر القاعدة فى المكلا منذ سيطرة مسلحى التنظيم على المدينة فى الثانى من أبريل الماضى ما أدى إلى مقتل عدد من قيادات وعناصر القاعدة بينهم أمير التنظيم ناصر الوحيشى .

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