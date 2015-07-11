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لجان التنسيق السوية: 100 عنصر من قوات الأسد بمدينة تدمر فى قبضة "داعش"

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لجان التنسيق السوية: 100 عنصر من قوات الأسد بمدينة تدمر فى قبضة "داعش" لجان التنسيق السوية: 100 عنصر من قوات الأسد بمدينة تدمر فى قبضة "داعش"
أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية أن تنظيم "داعش" تمكن من أسر أكثر من 100 عنصر من قوات الأسد فى تدمر، يأتى هذا بالتزامن مع تجددت الاشتباكات فى مناطق عدة فى ريف حماة الشرقى، كما جرت معارك فى مخيم اليرموك جنوب العاصمة، وتم قصف غوطة دمشق الشرقية، وفق الهيئة العامة للثورة السورية.

وذكرت قناة "العربية" اليوم السبت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الفصائل المقاتلة من جهة، وعناصر حزب الله والفرقة الرابعة من جهة أخرى فى محيط مدينة الزبدانى، وكانت قوات النظام قد شنت غارات جوية مكثفة على ريف المدينة الغربي، حيث سجلت يوم الجمعة أكثر من 150 غارة.

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مصر 365

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