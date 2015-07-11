الانتهاء من تمشيط محيط انفجار القنصلية الإيطالية

انتهى، منذ قليل، خبراء المفرقعات من عملية تمشيط محيط انفجار القنصلية الإيطالية، ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة جديدة.

ويذكر أن الانفجار أسفر عن إصابة 5 أشخاص تصادف مرورهم أثناء الحادث، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج.

كما وصل، منذ قليل، رجال الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى إلى موقع انفجار القنصلية الإيطالية للمعاينة ورفع آثار الحادث والتأكد من أسبابه.

>

- مصدر: مصرع شخص فى انفجار محيط القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة

احتجاز شاب أجنبى بموقع انفجار القنصلية الإيطالية

شهود عيان: سيارة مفخخة وراء انفجار محيط القنصلية الإيطالية بالفيديو

"الإسعاف": نقل 5 مصابين فى انفجار القنصلية الإيطالية لمستشفى الهلال

فيديو الانفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد

صور لإنفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد

مصدر أمنى: تلقينا بلاغًا بوقوع انفجار بمنطقة "الإسعاف"

سماع دوى انفجار هائل بوسط البلد