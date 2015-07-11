مصدر أمنى: عبوة ناسفة وراء انفجار محيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد

أكد مصدر أمنى، أن مجهولا ألقى عبوة ناسفة من أعلى كوبرى 6 أكتوبر أمام القنصلية الإيطالية، وهو ما تسبب فى سقوطها داخل سيارة كانت متوقفة أمام القنصلية، مما أدى إلى انفجار السيارة أمام المبنى، وتهدم واجهة مبنى القنصلية.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الانفجار أسفر عن اصابة شخص تصادف مروره فى المنطقة بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى.

فيديو الانفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد

صور لإنفجار بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد

مصدر أمنى: تلقينا بلاغًا بوقوع انفجار بمنطقة "الإسعاف"

سماع دوى انفجار هائل بوسط البلد