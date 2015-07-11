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اجتماع لمحمد حسان وشيوخ سلفيين للارتقاء بالخطاب الدينى عقب العيد

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اجتماع لمحمد حسان وشيوخ سلفيين للارتقاء بالخطاب الدينى عقب العيد اجتماع لمحمد حسان وشيوخ سلفيين للارتقاء بالخطاب الدينى عقب العيد
يعقد عقب عيد الفطر، اجتماع لعدد من الشيوخ والدعاة أبرزهم الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والشيخ شريف الهوارى الداعية السلفى، والشيخ وحيد عبد السلام بالى، من أجل الارتقاء بالخطاب الدينى وعقد مصالحة مع العلماء.

وقال محمد رجب، مؤسس حركة "دافع عن العلماء" الداعية للاجتماع، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاجتماع سيعقد عقب عيد الفطر وذلك فى إطار عمل مصالحة بين العلماء والارتقاء بالخطاب الدينى، مشيرا إلى أنهم لم يحددوا مكان هذه الاجتماع حتى الآن.

وأشار إلى أن الدكتور راغب السرجانى الداعية الإسلامى، والشيخ عبد الله شاكر أحد علماء جمعية أنصار السنة، وعدد من أئمة الأزهر الشريف سيحضرون هذا الاجتماع.

وكانت حركة دافع عن العلماء أعلنت عن تبنيها عقد مصالحة مع شيوخ التيار الإسلامى.


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