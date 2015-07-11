للأمهات.. عشان تحمى طفلك من الديدان والنزلات المعوية اهتمى بنظافته

غسل أيدى طفلك ونظافة متعلقاته الشخصية أحد العوامل الهامة لحمايته من الإصابة بالأمراض كالنزلة المعوية والإصابة بالديدان التى تصيب الأطفال نتيجة تلوث متعلقاتهم الشخصية.

تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إنه يجب على الأمهات الاهتمام بنظافة الطفل من حيث النظافة الشخصية وجميع متعلقاته للوقاية من اإلصابة ببعض الأضرار الصحية فيصبح عرضة للأمراض التالية:

1)تزيد فرص الإصابة بالديدان حيث تظهر عليه بعض الأعراض، كالحكة بمنطقة الشرج عند النوم وفقدان الوزن وضعف فى الشهية مع زيادة إفراز اللعاب من الفم أثناء النوم وشحوب واصفرار لون الجلد، وشعور الطفل بالمغص.

2)الإصابة بالنزلات المعوية التى يصاحبها وجود "تعنية" أو إسهال على هيئة مياه وقىء وخمول وارتفاع درجة الحرارة.

ولذلك تنصح د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات الاهتمام بمراعاة بعض الإرشادات لوقاية طفلها من الإصابة بالأمراض كتعليم الطفل أهمية غسل يديه جيدا قبل وعقب تناول الطعام وعقب قضاء حاجته وكذلك بعد اللعب مع الحيوانات.

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