قارئ الطقس السياسي.. اكتشف لعبة حزب الله باكراً وحذر من تدمير العراق

يسجل التاريخ المعاصر للدبلوماسية العربية أفول أحد نجومها الذي أعطى الكثير للمملكة وللقضايا العربية والإسلامية والعالمية، وعدم السكوت عن الحق ورعاية مصالح الأمة، وقد عاصر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أربعة من ملوك المملكة العربية السعودية؛ الملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، والملك سلمان، حيث تولى مهام الخارجية

في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين (1975 - 2015).. الفيصل بشخصيته الفذة ودبلوماسيته المعهودة التي اكتسب صفاتها من والده الملك فيصل -رحمه الله-، وعرف بأنّه تميز بهدوئه وعدم الغضب، إلاّ في المواقف التي تستحق الغضب.

وما ثورات الربيع العربي التي اجتاحت الشارع العربي مع نهاية سنة 2010م إلا أبرز الشواهد التي تشهد على فطنته وذكائه، وكان يصرح دائماً بأن الشعوب العربية لا تبحث عن التغيير إلا إذا كانت صادقة في البحث عن العدالة ونيل حقوقها كاملة دون نقصان، وكان حكيماً عندما تحدث عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وتصدي "حزب الله له" له سنة 2006م، حيث أعلنها صراحة لا تلميحاً بأن هناك لعبة سياسية كبيرة يديرها هذا الحزب لتحقيق بعض المصالح التي ستنعكس سلباً على جميع البلدان العربية في المستقبل، ولم يرحب بمقولته تلك في ذلك الوقت، ولكنه صدق في مقولته، وانظروا اليوم إلى ما يحدث في سوريا ولبنان والعراق وليبيا والانتقال السياسي الملتبس في مصر وأخيرا أحداث اليمن، حيت انتشرت الطائفية وتشتت العرب.

وحول أحداث العراق سنة 2003م كان كثيراً ما يحذر الفيصل من انتشار الفوضى في هذا البلد العربي ذي الموقع الجغرافي المهم والمجاور لدول الخليج العربية، وقد علق على زعزعة هذا البلد وهو يوجه كلامه عبر التلفزيون البريطاني قائلا: "إذا كان التغيير سيأتي بتدمير العراق فأنتم تحلون مشكلة وتخلقون خمس مشاكل أخرى".

ورغم مرضه في الفترة الأخيرة إلا انه كان متوقد الذهن وواعياً لما يقوم به من دور لقيادة السياسة الخارجية للمملكة حتى في أسوأ الظروف، كما كان رائعاً في خطاباته السياسية من خلال الرد على الساسة العرب وغير العرب وبخاصة في المؤتمرات والملتقيات التي تجمعه بهم بكل ثقة واقتدار ودون تردد في إبداء كلمة الحق والدفاع عن القضايا المصيرية.