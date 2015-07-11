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الاتحاد الأوروبي: العالم سيتذكر الدور المحوري للراحل في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

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الاتحاد الأوروبي: العالم سيتذكر الدور المحوري للراحل في تعزيز الاستقرار بالمنطقة الاتحاد الأوروبي: العالم سيتذكر الدور المحوري للراحل في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

    أشاد الاتحاد الأوروبي بالخصال والقيم التي تحلى بها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله - وبكفاءته الدبلوماسية العالية وحسن إدارته للملفات الإقليمية والدولية.

ونقلت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان لها أمس تأكيد الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني أن سمو الأمير سعود الفيصل الذي قاد الدبلوماسية طيلة أربعة عقود سيظل يحتل مكانة مرموقة في تاريخ العمل الدبلوماسي الحديث.

وقالت: "إن العالم سيتذكر دوره المحوري في تعزيز وبسط الاستقرار في المنطقة إضافة إلى دوره الريادي في تعزيز أواصر الصلة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

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