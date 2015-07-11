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مليونا مغرد يعلنون حزنهم على رحيل فقيد السياسة العربية

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مليونا مغرد يعلنون حزنهم على رحيل فقيد السياسة العربية مليونا مغرد يعلنون حزنهم على رحيل فقيد السياسة العربية
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الصورة الأكثر تداولاً بمواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - صالح الحميدي

    رفع أكثر من مليوني مغرد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، تعازيهم الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وإلى الشعب السعودي، في وفاة الأمير سعود الفيصل، معبرين عن عظيم مصابهم ومشيرين إلى أن رحيله، يعد خسارة كبيرة للدبلوماسية العربية، والعالمية، وجاء عدد المتفاعلين في هاشتاق الفقيد يرحمه الله، ليحتل مركزاً متقدماً في (التريند العالمي) لأكثر الهاشتاقات تداولاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وكانت أغلب التغريدات من المملكة، تلتها دول الخليج، ثم شمال أفريقيا، فيما تنوعت بقية التغريدات على أجزاء مختلفة من العالم.

وقد تزاحمت مواقع التواصل، بعبارات الحزن والرثاء، مبينة أن الأمة العربية، فقدت رجلاً عملاقاً قدم لدينه ووطنه وأمته الكثير وقد أحبه الجميع، مستشهدين في تغريداتهم، بالعديد من أقوال الفقيد، وتصريحاته، في مناسبات عديدة، بالداخل والخارج، واعتز الكثير من المغردين بمواقف الفقيد الذي نذر نفسه يرحمه الله، لخدمة قضايا الأمة العربية، والإسلامية والقضايا الإنسانية، مدافعا عنها، بكل شجاعة، وقوة، وكفاءة واقتدار على مدى أربعة عقود وسألوا الله للفقيد، أن يجزيه خير الجزاء، على ما قدمه من أعمال، ويسكنه فسيح جناته.

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