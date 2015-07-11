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السفير عسيري: الراحل شجع الحوار بين اللبنانيين وأسهم في اتفاق الطائف

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السفير عسيري: الراحل شجع الحوار بين اللبنانيين وأسهم في اتفاق الطائف السفير عسيري: الراحل شجع الحوار بين اللبنانيين وأسهم في اتفاق الطائف

    نعى سفير المملكة في بيروت علي بن عوّاض عسيري الأمير الراحل سعود الفيصل في رسالة مؤثّرة قال فيها: "برحيل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل تفقد المملكة العربية والدول العربية والعالم شخصية دبلوماسية مميزة جمع فيها الله عز وجلّ اصالة النسب والذكاء الحاد والموهبة الحقيقية المقرونة بالاخلاق الرفيعة والرصانة والانسانية وتفان في العمل قلّ نظيره" وأضاف "يصعب اختصار شخصية الامير سعود الفيصل - يرحمه الله - ببضع كلمات، فالبحر لا تختصره قطرة، كما يصعب اختصار اربعين سنة من العمل المتواصل على رأس الدبلوماسية السعودية عايش خلالها ظروفا واحداثا عربية وعالمية على قدر كبير من الاهمية، حتى اصبح مرجعا متنقلا لسياسة المنطقة واتجاهات السياسة الدولية ورمزا تفتخر به المملكة والعرب.

وقال السفير عسيري: "لقد برع رحمه الله في تقييم الظروف السياسية واتخاذ المواقف الشجاعة وكان السبّاق دوما الى المبادرة حيث تجب المبادرة والى اعلان كلمة الحق مهما يكن وقعها. وكان الى جانب كل ذلك الانسان الهادئ المثقف الذي يخفي خلف الشخصية الرصينة دماثة وتواضعا واندفاعا كبيراً الى عمل الخير. لقد اعطى الامير سعود الفيصل مثالا حيا في ممارسته مهامه على التفاني في خدمة الدين والمليك والوطن والالتزام بالقضايا العربية والاسلامية، ومن بينها قضايا لبنان التي اشير اليها انطلاقا من عملي كسفير لخادم الحرمين الشريفين فيه، فلسموّه، رحمه الله، تقدير واحترام كبيران في هذا البلد الشقيق كما في كافة الدول الصديقة والشقيقة، وجميع الاشقاء اللبنانيين يحفظون له الجهود النبيلة التي قام بها خلال العقود الماضية أكان للسعي الى وقف القتال او خلال انعقاد مؤتمر الطائف فيما بعد وصولا الى دعواته المتكررة للحوار وتشجيع الافرقاء على حماية المصلحة الوطنية العليا".

وختم السفير عسيري قائلاً: "باسمي وباسم كافة منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان والملحقيات والمكاتب التابعة لها اتقدم من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والى اصحاب السمو الملكي اخوان الفقيد الكبير واسرته الكريمة وشعبنا النبيل بالتعزية القلبية سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته وان يحفظ بلادنا وقيادتنا".

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