الجالية العربية الأحوازية في الوطن العربي تنعى الفيصل

دبي- علي القحيص

نعت الجالية العربية الاحوازية المنتشرة في الوطن العربي فقيد الامة العربية والاسلامية والدبلوماسية السياسية الفقيد الأمير سعود الفيصل الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد أكثر من اربعين عاما في خدمة دينه ووطنه ومجتمعه، قضاها في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية في المحافل الدولية، وقد نعت الجالية العربية الاحوازية في الوطن العربي في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه معربين عن حزنهم العميق عن مشاعرهم الصادقة في فقدان هذا الرجل العملاق والمفكر والمخضرم السياسي الحصيف ووصفوه بأنه كان الراحل خير مدافع ومناضل عن القضايا العربية في الميادين السياسية والمحافل الدولية على مدى أكثر من اربعين عاما، ووصفوه بانه كان يحمل الهم العربي اينما حل ووجد، وقد انهكته السياسة مبكرا بسبب حماسه وهمه الكبير وحسه القومي والوطني، معربين وضارعين الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته في هذه الايام المباركة الرحيمة، كما تقدموا الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد والحكومة السعودية والشعب السعودي العربي الشقيق بأحر التعازى والمواساة في فقيد هذه الهامة العالية الكبيرة، متمنين ان يغفر الله له ويعوض الأمة خير خلف، والله الموفق.