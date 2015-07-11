النجيفي: الأمة العربية والإسلامية فقدت شخصية ذات دور تاريخي حافل

عرعر - جاسر الصقري

أكد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقية بأن المملكة العربية السعودية والأمة العربية الإسلامية فقدت شخصية ذات دور تاريخي حافل بالإنجازات هو سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة السابق، وقال: إن مسيرة الفقيد الكبير تشهد علامات مضيئة وذات تأثير كبير في العمل السياسي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، وهو دور يستند على ثوابت الموقف العروبي الأصيل الذي طبع مواقف المملكة العربية السعودية، وترجمه المغفور له الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- عبر دور فعال ومؤثر تشهد له ساحات العمل السياسي الدولي، إذ كانت الحكمة والمبادئ والقدرة على الوصول الى الحلول في خضم الأزمات صفات طبعت رؤيته للعلاقات الدولية، وأضاف بأن الدور الذي رسمه سمو الأمير -رحمه الله- مستمر بجهود إخوانه والمؤمنين بمسيرتها الحافلة، ودعا الله جلت قدرته أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.