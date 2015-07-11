رجال أعمال مكة المكرمة: المملكة فقدت رجل السياسة الأول

عبر عدد من رجال الاعمال بمكة المكرمة عن عميق حزنهم بفقدان القائد السياسي المحنك صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- وقالوا إننا فقدنا رجل السياسة الاول في المملكة، الذي كرس حياته في خدمة دينه وقضايا الامتين العربية والاسلامية خلال مسيرة عمله كوزير للخارجية على مدى اربعة عقود عاصر خلالها عدد من الملوك.

قائد السياسة الاول

وقال رجل الاعمال عادل بن امين حافظ رئيس مجلس ادارة شركة اركان المشاعر للمقاولات المحدودة إن القلب ليحزن وان العين لتدمع وان الكلمات لتقف عاجزة عن التعبير عن فقده الذي آلم كل مواطن وهو يتلقى نبأ وفاة قائد السياسة الاول في المملكة مشيرا بان الفقيد كرّس حياته لخدمة قضايا دينه ووطنه وأمته ولم يدخر جهدًا في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وقال حافظ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة والعالم العربي والإسلامي فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يتغمد الأمير سعود الفيصل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرًا لما قدّم من وفاء وإخلاص لهذا الدين والوطن والأمة، فهو يعد بحق واحدًا من رجالات العالم الإسلامي المخلصين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة قضاياه العادلة والمصيرية، وكان جل وقته مصروفًا لذلك.

خسارة كبيرة للمملكة والعرب

وقال رجل الاعمال الشريف منصور بن صالح ابو رياش فقدنا جميعاً قائدا سياسيا عزيزاً على قلوب الجميع داخل البلاد وخارجها فوفاته تعتبر خسارة كبيرة للمملكة ولجميع المسلمين والعرب وعزاؤنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده الامير محمد بن سلمان - حفظهم الله - والى الاسرة المالكة والى الشعب السعودي الكريم، واضاف ابو رياش بان خبر وفاة الامير سعود الفيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله كان كالصاعقة على الجميع وبفقده خسرت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة السياسيين في هذا العصر.

4 عقود لخدمة الدين والوطن

واعرب رجل الاعمال يوسف الاحمدي رئيس مجلس ادارة شركة الافكار السعودية عن حزنه لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل - رحمه الله -الذي أفنى حياته في خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية لأربعة عقود.

واضاف الاحمدي إنّ الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- قدّم جهودًا كبيرة للوطن من خلال المهام والمناصب التي تولاها، إذ لسموه بصمات كان لها الأثر الكبير في المسؤوليات التي تبوأها لأكثر من أربعة عقود.. خدم خلالها دينه ووطنه بكل تفانٍ وإخلاص، ومثّل المملكة خلالها خير تمثيل، سائلاً المولى القدير أن يغفر للأمير سعود الفيصل، ويكرم نُزله، ويوسّع مدخله، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قائد سياسي نادر

وقد عبررجل الاعمال خالد بن عبدالعزيز الحساوي عن عميق حزنه لوفاة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله - ورفع أحر التعازي وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهد الامير محمد بن سلمان - حفظهم الله - وأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي.

واضاف الحساوي بان المملكة فقدت قائدا سياسيا نادر له إنجازاته وأفعاله المشهورة على الصعيدين المحلي والخارجي حيث بوفاته فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائداً من أبرز السياسيين والذي له دور تاريخي في خدمة وطنه وعروبته وأمته الإسلامية في كل الساحات والمحافل.