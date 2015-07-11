أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزراء ينعون فقيد الدبلوماسية العالمية على تويتر

Google+ Print
وزراء ينعون فقيد الدبلوماسية العالمية على تويتر وزراء ينعون فقيد الدبلوماسية العالمية على تويتر

    نعى عدد من الوزراء السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية ، مقدمين التعازي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وللأسرة المالكة الكريمة وشعب المملكة في فقيد الوطن وعميد الدبلوماسية العربية والعالمية.

ورفع الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية أحر التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والأسرة المالكة الكريمة وشعب المملكة في فقيد الوطن وأستاذي سعود الفيصل "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأكد بأنه -رحمه الله- فارس الدبلوماسية وفقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وجزاه خير الجزاء نظير تفانيه في خدمة الدين والوطن وقضايا الأمة.

وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم: في آخر لقاء جمعني بفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- أوصاني خيراً بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، داعياً الله أن يغفر له ويرحمه واجمعنا بهفي جنات النعيم.

ورفع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل التعازي للوطن وللقيادة والشعب السعودي كافة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن ما قدم لدينه ولوطنه خير الجزاء.

وقال المهندس خالد الفالح وزير الصحة: أعزي الوطن قيادة وشعباً في عميد وزراء خارجية العالم، وندعوا له بالرحمة في هذه الليالي الفضيلة ونذكره بالحب والعرفان.

وقدم المهندس عادل محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط التعازي للوطن في فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى عن كل ما قدم لوطنه وأمته. ودعا الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بالرحمة والمغفرة لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله-.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية