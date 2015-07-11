وزراء ينعون فقيد الدبلوماسية العالمية على تويتر

نعى عدد من الوزراء السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية ، مقدمين التعازي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وللأسرة المالكة الكريمة وشعب المملكة في فقيد الوطن وعميد الدبلوماسية العربية والعالمية.

ورفع الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية أحر التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والأسرة المالكة الكريمة وشعب المملكة في فقيد الوطن وأستاذي سعود الفيصل "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأكد بأنه -رحمه الله- فارس الدبلوماسية وفقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وجزاه خير الجزاء نظير تفانيه في خدمة الدين والوطن وقضايا الأمة.

وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم: في آخر لقاء جمعني بفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- أوصاني خيراً بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، داعياً الله أن يغفر له ويرحمه واجمعنا بهفي جنات النعيم.

ورفع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل التعازي للوطن وللقيادة والشعب السعودي كافة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن ما قدم لدينه ولوطنه خير الجزاء.

وقال المهندس خالد الفالح وزير الصحة: أعزي الوطن قيادة وشعباً في عميد وزراء خارجية العالم، وندعوا له بالرحمة في هذه الليالي الفضيلة ونذكره بالحب والعرفان.

وقدم المهندس عادل محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط التعازي للوطن في فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى عن كل ما قدم لوطنه وأمته. ودعا الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بالرحمة والمغفرة لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله-.