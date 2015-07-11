أحمد البرعى: محاولات لإعادة "جبهة الإنقاذ" لمواجهة الإرهاب

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن هناك محاولات تبذل لإعادة جبهة الإنقاذ إلى العمل مرة أخرى ولكن فى ثوب جديد، وهو مكافحة الإرهاب ووضع أليات لتنمية اجتماعية وثقافية تشارك فيها الأحزاب لمحاربة الإرهاب جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية.

وأضاف "البرعى" لـ "اليوم السابع"، أن ما يحدث الآن هو محاولة تجميع الأحزاب والقوى السياسية برغم خلافاتها من أجل هدف جديد هو مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة بين الأطراف السياسية من أجل تحقيق هذا الهدف وإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والشخصية.

>وتابع "البرعى" قائلا: "لن ننتصر على الإرهاب والمجتمع منقسم على ذاته فلابد من توحيد الصفوف وإرجاء خلافاتنا جانبا من أجل هدف أسمى".

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