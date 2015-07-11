أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد البرعى: محاولات لإعادة "جبهة الإنقاذ" لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
أحمد البرعى: محاولات لإعادة "جبهة الإنقاذ" لمواجهة الإرهاب أحمد البرعى: محاولات لإعادة "جبهة الإنقاذ" لمواجهة الإرهاب
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن هناك محاولات تبذل لإعادة جبهة الإنقاذ إلى العمل مرة أخرى ولكن فى ثوب جديد، وهو مكافحة الإرهاب ووضع أليات لتنمية اجتماعية وثقافية تشارك فيها الأحزاب لمحاربة الإرهاب جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية.

وأضاف "البرعى" لـ "اليوم السابع"، أن ما يحدث الآن هو محاولة تجميع الأحزاب والقوى السياسية برغم خلافاتها من أجل هدف جديد هو مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة بين الأطراف السياسية من أجل تحقيق هذا الهدف وإعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والشخصية.
>وتابع "البرعى" قائلا: "لن ننتصر على الإرهاب والمجتمع منقسم على ذاته فلابد من توحيد الصفوف وإرجاء خلافاتنا جانبا من أجل هدف أسمى".
>


>- أحمد البرعى: إمكانية حل البرلمان فى ظل الحرب على الإرهاب "غير منطقية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365