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"القابضة للمياه" تغير نظام المناوبات لمواجهة نقص المياه فى فيصل والهرم

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"القابضة للمياه" تغير نظام المناوبات لمواجهة نقص المياه فى فيصل والهرم "القابضة للمياه" تغير نظام المناوبات لمواجهة نقص المياه فى فيصل والهرم
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة لجأت لتغيير نظام المناوبات بمحافظة الجيزة وخاصة بشارع فيصل والهرم وذلك لمواجهة أزمة نقص المياه بالمناطق الساخنة وهناك بعض المناطق تنقطع عنها المياه من 6-8 ساعات وهى "التعاون- حسن محمد- المريوطية- شارع العشرين ومتفرعاته"، وهناك مناطق منفذة بالجهود الذاتية تنقطع عنها المياه 10 ساعات تقريباً، وهى "منطقة الضرائب – عزالدين عمر".

وحول أوقات قطع وضخ المياه أكد المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يتم ضخ المياه من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً ويتوقف ضخ المياه حتى يمتلئ الخزان اليابانى بنادى الرماية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً ويعاد ضخ المياه مرة أخرى من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 7.30 مساءً.

ويتوقف ضخ المياه من الساعة 7.30 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً ويعاد الضخ مرة اخرى من الساعة 8.30 مساءً إلى الساعة 11 مساءً ويتوقف الضخ من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً لنفس السبب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل خط مياه قطر 500 مم لـتدعيم تغـذية منطقة هـضبة الأهرام مما أدى إلى التحسن النسبى للمناطق الساخنة بتقليل ساعات الانقطاع وجار استكمال باقى المشروعات المطلوبة من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقا للاعتمادات المالية المتاحة لحل هذه المشكلة.

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