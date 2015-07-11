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أمن البحيرة يفرق مسيرة لعناصر الإخوان بحوش عيسى ويضبط 2

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أمن البحيرة يفرق مسيرة لعناصر الإخوان بحوش عيسى ويضبط 2 أمن البحيرة يفرق مسيرة لعناصر الإخوان بحوش عيسى ويضبط 2
أطلقت قوات الأمن بالبحيرة قنابل الغاز المسيل للدموع لفض مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية بمدينة حوش عيسى، فجر اليوم السبت، وطاردتهم فى الشوارع الجانبية.

وكان العشرات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة حوش عيسى قد انطلقوا فى مسيرة مناهضة للجيش والشرطة، وقاموا بقطع الطريق داخل المدينة، ما دفع قوات الأمن للتعامل معهم وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وسط حالة من الكر والفر، وتمكنت القوات من ضبط 2 من عناصر الإخوان المشاركين فى المسيرة.
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