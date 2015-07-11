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وكيل وزارة "أوقاف كفر الشيخ": 295 ساحة لأداء صلاة العيد

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وكيل وزارة "أوقاف كفر الشيخ": 295 ساحة لأداء صلاة العيد وكيل وزارة "أوقاف كفر الشيخ": 295 ساحة لأداء صلاة العيد
أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 295 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى المحافظة.

وأضاف الفقى، أن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، مشيرا إلى أنهم رفضوا إقامة أى ساحات بعيد الفطر تنتمى لأى فصائل أو قوى سياسية حفاظًا على قدسية العيد والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم إخطار الوزارة بعدد المساجد والساحات المخصصة لإقامة شعائر صلاة العيد التي تم تجهيزها بحيث يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أى شخص للمساءلة القانونية.

وأوضح الشيخ سعد الفقى، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لصلاة العيد، وتم تخصيص لكل ساحة خطيب أساسى وآخر احتياطى وجميعهم أزهريون وتنطبق عليهم شروط الأئمة ومعتدلون في خطابهم الدينى والمنهج الأزهرى الوسطى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتمر صلاة العيد بسلام وأمان، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية أمن كفر الشيخ بهذا الشأن، وستتواجد تعزيزات من قبل قوات الأمن حول الساحات الأكثر ازدحامًا والتى تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين فى الأعياد، كما سيتم نشر ضباط وأفراد المرور لتسهيل حركة المرور ووصول المواطنين للساحات والخروج منها بسهولة ويسر.

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مصر 365