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التحالف يقصف المتمردين فى اليمن رغم الهدنة

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التحالف يقصف المتمردين فى اليمن رغم الهدنة التحالف يقصف المتمردين فى اليمن رغم الهدنة
قصفت طائرات التحالف بقيادة فى وقت مبكر صباح السبت مواقع للمتمردين فى اليمن، فى مدينة تعز وسط، بعيد بدء سريان الهدنة الانسانية كما افاد شهود عيان.

وافاد المصدر نفسه ان غارتين جويتين استهدفتا مواقع للمتمردين الحوثيين فى شارع الاربعين فى تعز حيث تتواصل المواجهات بين المتمردين المدعومين من ايران والمقاتلين الموالين للرئيس فى المنفى عبد ربه منصور هادى، وذلك بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف الليل.
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مصر 365

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