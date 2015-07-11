صورة - إيفونا يغرد بشعار الأهلي: تحدي جديد يبدأ

غرد ماليك إيفونا مهاجم نادي الوداد الرياضي المغربي بشعار النادي الأهلي مع جملة "تحدي جديد يبدأ" ليعلن انضمامه إلى النادي الأهلي.

جون توشاك المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي قدم تقريرا مفصلا لرئيس النادي المغربي بأسماء اللاعبين المغادرين للفريق والتي لن يعتمد عليهم وجاء على رأسهم ماليك إيفونا.

في إشارة لاستبعاد إيفونا بصفة رسمية من حسابات المدرب.

ونشر إيفونا صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشعار النادي الأهلي.

وكتب إيفونا على الصورة التي صاحبها شعار طائرة في إشارة لبداية رحلته إلى القاهرة: "تحدي جديد يبدأ الآن".

قبل أن يكتب إيفونا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تحدي جديد يبدأ" تغريدة مصحوبه بشعار النادي الأهلي.