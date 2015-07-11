تجديد حبس 3 أشخاص بعين شمس 15 يوما لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات الجيرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بعين شمس.

كان زياد الحلفاوى مدير نيابة عين شمس، قد أمر بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة والآلة المستخدمة وصرحت بالدفن عقب التشريح، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة استعان كل طرف منهم بذويه، وأثر ذلك أخرج أحد المتهمين سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه "مطواة" وبمساعدة المتهمين الآخرين تمكن من طعن المجنى عليه طعنتين نافذتين بالصدر والبطن، أودت بحياته فى الحال.

كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها "محمد.ن" سائق 41 سنة، ومقيم دائرة القسم مصاب بعدد من الطعنات بالصدر والبطن وتوفى متأثرا بإصابته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.