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تسمم 4 أطفال أشقاء فى مطروح بعد تناولهم "بطيخ فاسد"

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تسمم 4 أطفال أشقاء فى مطروح بعد تناولهم "بطيخ فاسد" تسمم 4 أطفال أشقاء فى مطروح بعد تناولهم "بطيخ فاسد"
تعرض 4 أطفال أشقاء، لحالة تسمم غذائى نتيجة تناولهم بطيخ فاسد، بسبب سوء حفظه خارج الثلاجة، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام للعلاج.

تبلغ لقسم شرطة مطروح، من مستشفى مطروح العام، بوصول عبد الرحيم محمود هلال “6 سنوات” وشقيقاته شيماء “سنتان” وأميرة “3 سنوات” وسومة “4 سنوات” مقيمون بعزبة العجارمة بمرسى مطروح، مصابين بحالة قئ شديدة، إثر تناول طعام فاسد .

بالانتقال والفحص وسؤال والد المصابين “33 سنة” أكد أن إصابتهم نتيجة تناولهم لبطيخ تم حفظه بطريقة خاطئة خارج الثلاجة، ولا يتهم أحدًا بالتسبب فى إصابتهم .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.
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مصر 365