ضبط 6 فلاحين بحوزتهم وثائق زواج مزورة من ليبيات بمطروح

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، المعينين خدمة بنقطة التفتيش الأمنية، بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح، من ضبط 6 فلاحين من محافظة المنيا وبحوزتهم وثائق زواج من ليبيات مزورة، من أجل السماح لهم بالسفر إلى ليبيا.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إخطاراً بضبط كلا من فتحى.ع.ع.ع، "30 سنة” فلاح وحمدى ع. س .ع “32 سنة” فلاح وعبد اللاه ن .ع “34 سنة” ومنصور ف. م .خ “50 سنة” فلاح وسيد ع. س .ع “25 سنة” فلاح صدقى س .م .خ “49 سنة” فلاح، وجميعهم مقيمين بقرية شوشة المنيا وبحوزة كلاً منهم وثيقة زواج من سيدة ليبية الجنسية، منسوب صدورها إلى دولة ليبيا.

تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم إحدى السيارات المتجهة إلى ليبيا، حيث تم الاشتباه فى كون هذه الوثائق مزورة، وبسؤالهم اعترفوا بأنهم تحصلوا عليها من أحد الأشخاص، من محافظة المنيا يدعى "حمدى.ا"، نظير مبالغ مالية تقاضاها منهم مقابل هذه الوثائق .

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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