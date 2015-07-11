15 فائدة صحية للخروب.. أهمها تنظيف الجسم

يهتم الصائم بتناول المشروبات فى شهر رمضان، لتعويض الجسم مما فقده من سكريات، ومن أهم هذه المشروبات "الخروب".

ويشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن عصير الخروب يعد من أشهى العصائر التى يتناولها الصائمون، وأيضا يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية التى تحافظ على الجسم من الإصابة بالأمراض.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الهامة لمشروب الخروب، ومنها:

>1- يرفع كفاءة جهاز المناعة.

>2- يعالج الحموضة.

>3- يقضى على الجراثيم ويخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله.

>4- يعتبر مضاد حيوى ممتاز ومضاد للطفيليات.

>5- يساعد على علاج قرحة المعدة عن طريق تغطيتها بمادة صمغية.

>6- يعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد.

>7- يوسع الشعب التنفسية.

>8- يعمل كمدر للبول بشكل جيد ويخلص الجسم من الماء الزائد ويستطيع المرضى الذين يعانون من الاستسقاء الاستفادة منه فى هذا الأمر.

>9- يساعد على إدرار الحليب.

>10- يقلل حالات القىء.

>11- يعالج مشكلة الإسهال عند الأطفال.

>12- ينشط حركة الأمعاء.

>13- يعمل على خفض نسبة السكر فى الدم، وتنظيمه.

>14- يساعد على خفض نسبة الكولسترول.

>15- ينشط الدورة الدموية.