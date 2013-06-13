أمناء وأفراد شرطة القنطرة غرب يفضون إضرابهم بعد الاستجابة لمطالبهم

أنهى منذ قليل، أفراد وأمناء قسم شرطة القنطرة غرب إضرابهم عن العمل، بعد يومين من الإضراب والامتناع عن العمل اعتراضا على تأخر رواتبهم وحوافزهم لمدة شهرين متتالين.

وقال المشاركون فى الإضراب، فى تصريحات صحفية، إن قيادات المالية وشئون الأفراد بمديرية الأمن التقوا مساء اليوم الخميس، مع المضربين، وتم منحهم شيكات برواتبهم وحوافزهم عن شهرى مايو ويونيو، ووعدوهم بمسئول مالية جديد وعودة المدير المالى للمديرية من اليوم، مع انتظام رواتبهم فى المواعيد المحددة دون تأخير، وبناء على هذه الاستجابات تم فض الإضراب وعاودوا لعملهم.

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