توفير السلع بالأسواق وتكثيف التواجد المرورى بالمنيا استعدادًا لعيد الفطر

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد واستنفار كل الجهود خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع إيقاف الإجازات والراحات للمنوطين بمتابعة سير العمل لكل القطاعات "الوحدات المحلية، مديريات الخدمات"، وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفتها ليلة وقفة العيد وأيام الإجازة .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن وتوافر كل السلع التى تلبى احتياجات المواطنين والتركيز على الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالمرور عليها، مع التأكيد على سلامة المراسى وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية طوال أيام العيد، والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات وإضاءة ورفع كل الإشغالات من الشوارع .

وشدد على استمرار حملات الإزالة لأى تعديات بالبناء على الأرض الزراعية، خاصة خلال فترة إجازة العيد لإزالة أى مخالفة على وجه السرعة.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة لها، وربطها بغرفة العمليات الموجودة بالمحافظة .

وكلف المحافظ وكيل وزراة التموين، بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدى أثناء عطلة العيد وعدم توقف المخابز، والإعلان عن مواعيد العمل الجديدة للمخابز مع متابعة أرصدة الدقيق البلدى فى المستودعات والمطاحن والإبلاغ فوراً عن أى نقص، والمرور على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات، مع توفير البوتاجاز بالسعر المحدد للمواطنين والتأكد من توفير السولار والبنزين بالمحطات.

ووجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف، بضرورة الإعلان عن الساحات المخصصة لصلاة العيد على مستوى المحافظة التسع، مع اختيار الخطباء ممن لهم القبول لدى المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية مع التأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها.

وأكد المحافظ، تكثيف التواجد المرورى باستمرار لتسهيل حركة المرور داخل المدن وعلى الطرق السريعة خلال فترة العيد، مع التأكيد على الالتزام بتعريفة الركوب المخصصة، وذلك بالتعاون مع إدارة المواقف، مع وجود مراقبة مستمرة على المواقف تفادياً لحدوث حالات سرقة والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات .

وأكد المحافظ، تأمين الطرق وسلامتها خلال أيام العيد، ووضع خطة للطرق البديلة فى حالة تعطل أى طريق، مع ضرورة التواجد الأمنى المكثف بكل الأماكن داخل المدن وعلى الطرق السريعة، ومسح شامل لكافة أماكن التجمع.