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مصادر: الحوثيون ينشرون مسلحيهم بشكل غير مسبوق فى البيضاء بوسط اليمن

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مصادر: الحوثيون ينشرون مسلحيهم بشكل غير مسبوق فى البيضاء بوسط اليمن مصادر: الحوثيون ينشرون مسلحيهم بشكل غير مسبوق فى البيضاء بوسط اليمن
أفادت مصادر صحفية فى محافظة البيضاء، وسط اليمن، صباح اليوم السبت، بأن جماعة أنصار الله الحوثية نشرت مسلحيها بشكل غير مسبوق فى مدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن ميليشيات الحوثى فى شوارع مدينة رداع، واستحدثوا نقاط تفتيش فى العديد من الأحياء السكنية.

وبحسب المصادر، فإن أسباب انتشار المسلحين الحوثيين فى شوارع رداع لا يزال غير معروف، إلا أنه جاء عقب حملة اعتقالات طالت العديد من الشباب والناشطين المناوئين لهم فى مدينة رداع، وذلك بعد ساعة من بدء سريان الهدنة الإنسانية فى اليمن.
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