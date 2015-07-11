تامر حسني يبدأ تصوير فيلمه سراً مع نجل غادة عبد الرازق

بدأ المغني والممثل تامر حسني تصوير فيلم سينمائي جديد لكن من دون الإفصاح عن أي تفاصيل تخصه واكتفى بنشر صورة عبر "فيس بوك" تجمعه بالممثل الشاب أحمد مالك وكتب عليها:"من كواليس الفيلم الجديد". ويظهر تامر بنيو لوك لفت أنظار محبيه ولأول مرة لجأ إلى الاستعانة بالنظارة الطبية.

وعلمت "سيدتي نت" أن تامر حسني هو الذي إختار أحمد مالك بنفسه حيث طلبه هاتفياً بعدما حصل على رقمه من المخرج محمد سامي، ليكون معه في فيلمه الجديد، وذلك بعدما لفت نظره أثناء مشاركته في مسلسل"حكاية حياة" مع غادة عبد الرازق،حيث جسد وقتها شخصية نجل غادة.