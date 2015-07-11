بالصور.. روجينا ودرة وبوسي يحتفلن بنجاح مسلسل "بعد البداية"

أقامت قناة النهار وخيمة اطلانتس التي يملكها رجل الأعمال أحمد الفولي بمول العرب حفل سحور لفريق عمل مسلسل"بعد البداية"بحضور أبطاله روجينا وطارق لطفي ودرة زروق والمؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج خالد موسى والمنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز وكانوا جميعا في ضيافة الإعلامية بوسي شلبي التي تحدثت معهم عن الطفرة الكبيرة التي حققوها في الدراما المصرية هذا العام وتحقيقهم لأعلى نسب مشاهدة من خلال المسلسل الذي كان الأكثر جذبا لدى الجمهور،وغنت مطربة أراب أيدول ياسمينا التي كانت ضيفة على فريق العمل مجموعة من أغنياتها.

وقد حرصت كل من روجينا ودرة وبوسي شلبي إلى ارتداء فساتين تشبه العبايات لتتناسب مع قدسية شهر رمضان.