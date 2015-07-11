خادم الحرمين يستقبل العلماء ووزير الحج وأئمة الحـرم ولجنة الدعــوة فـي أفريقيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائب الرئيس لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام، ووزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، ومسؤولي الوزارة وأرباب الطوائف.

كما استقبل -رعاه الله- صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في افريقيا وضيوف لجنة الدعوة في افريقيا المشاركين في الملتقى ال24 الذي عقد بعنوان "التواصل بالتقنية وآثارها" وشارك فيه ممثلون من 40 دولة.

وخلال الاستقبال ألقى رئيس اتحاد علماء افريقيا الدكتور سعيد برهان كلمة أبرز خلالها الجهود المبذولة في أفريقيا من برامج ومناشط دعوية كان لها الأثر في خدمة الدعوة والتصدي للأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة. وقال: "خادم الحرمين أدركنا وأدرك الدعاة والعلماء في بلداننا المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تمثل قلب العالم الإسلامي وما قامت به هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة لإفشال تلك المخططات".

وأضاف: "وقفنا من خلال اتحاد علماء افريقيا وكذلك بمختلف اطيافنا ومؤسساتنا وجمعياتنا لشرح موقف المملكة لحكوماتنا ومسؤولينا وأصحاب الرأي فينا وشعوبنا، ما جعل الشعوب الإفريقية المسلمة تقف خلفكم مؤيدة لما اتخذتموه من قرار مبارك جرئ في عاصفة الحزم، التي كانت بحق يد حق حازمة عاصفة مددتموها لتكسر شوكة الباطل وتخلط أوراقه وتفشل مخططاته، ولا نكتمكم ياخادم الحرمين الشريفين أنها رفعت معنويات المسلمين في كل العالم وأعادت لهم مكانتهم".

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين، ثم تسلم خادم الحرمين هدية من صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.