مطار أسيوط يستقبل أول رحلة طيران بعد إغلاقه لمدة عام

استقبل مطار أسيوط الدولى أول رحلة طيران قادمة من الشارقة، وعلى متنها 150 راكبًا، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة عام بسبب أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المطار.

وقال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار أسيوط الدولى عاد للتشغيل أمس الجمعة، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة التى استغرقت عامًا بالممر الرئيسى والممرات الفرعية، ورفع كفاءة الممر الرئيسى، بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، وتم تحويل الرحلات القادمة للمطار إلى مطار سوهاج خلال تلك الفترة.

وأوضح المهندس أحمد الروبى مدير مطار أسيوط الدولى، أن العاملين بالمطار قاموا بتجهيز مبنى الركاب، الذى يسع لـ800 راكب فى الساعة على أكمل وجه.

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