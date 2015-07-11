أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لأول مرة منذ 48 عاما.. مصر تشارك فى أولمبياد الفيزياء العالمى بالهند

Google+ Print
سافر خمسة طلاب من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، لتمثيل فى أولمبياد الفيزياء العالمى المنعقد حاليا بمركز "هومى بهباها" لتعليم العلوم التابع لمؤسسة تاتا للأبحاث، وتحت مظلة قسم الطاقة الذرية بالهند.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها مصر فى هذا الحدث العلمى العالمى، الذى يعد مقياسا لتشجيع المواهب الطلابية فى مجال الفيزياء على مستوى العالم.

وجدير بالذكر، أن هذا الأولمبياد قد بدأ أول مرة فى عام 1967، وتتنافس مصر هذا العام أمام 85 دولة من بينهم أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا.

شعار أولمبياد الفيزياء العالمى -اليوم السابع -7 -2015
>

شعار أولمبياد الفيزياء العالمى

الفريق المصرى المشارك -اليوم السابع -7 -2015
>

الفريق المصرى المشارك

طلاب مصر المشاركون فى أولمبياد الفيزياء العالمى -اليوم السابع -7 -2015
>

طلاب مصر المشاركون فى أولمبياد الفيزياء العالمى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر