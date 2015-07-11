لأول مرة منذ 48 عاما.. مصر تشارك فى أولمبياد الفيزياء العالمى بالهند

سافر خمسة طلاب من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، لتمثيل مصر فى أولمبياد الفيزياء العالمى المنعقد حاليا بمركز "هومى بهباها" لتعليم العلوم التابع لمؤسسة تاتا للأبحاث، وتحت مظلة قسم الطاقة الذرية بالهند.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها مصر فى هذا الحدث العلمى العالمى، الذى يعد مقياسا لتشجيع المواهب الطلابية فى مجال الفيزياء على مستوى العالم.

وجدير بالذكر، أن هذا الأولمبياد قد بدأ أول مرة فى عام 1967، وتتنافس مصر هذا العام أمام 85 دولة من بينهم أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا.



>

شعار أولمبياد الفيزياء العالمى



>

الفريق المصرى المشارك



>

طلاب مصر المشاركون فى أولمبياد الفيزياء العالمى