«الأمن التقني» ضرورة لحماية الخصوصية والمكتسبات

كشف تقرير دولي أن المملكة هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا استهدافاً بالتهديدات الإلكترونية لأمن الشركات والهيئات الحكومية في المنطقة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية، أن المملكة تصدرت القائمة من ضمن خمس دول في عدد هجمات القرصنة الإلكترونية المتقدمة بنسبة 30% من إجمالي عدد الهجمات المسجلة في النصف الأول من العام 2014 تلتها مباشرة تركيا بنسبة 29.5%، فقطر بنسبة 16 %، ثم الإمارات بنسبة 7.1 % فيما حلت الكويت خامساً بنسبة 6.4 %.

وأكد التقرير أن الخدمات الحكومية والمالية كانت من أكثر الأهداف الرئيسية لتلك الهجمات، إذ تعرضت لأكثر من 50 % من إجمالي حالات التهديد المتقدمة الثابتة التي تم رصدها.

واستعرض تصورات غير مسبوقة عن آخر التهديدات التي تستهدف أمن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث تم اختبار أنشطة ومحاولات وأهداف وعدد متنوع من التهديدات المتقدمة خلال الأشهر الستة من العام الحالي 2014.

وأشار إلى تضاعف هجمات البرمجيات الخبيثة تقريباً، وخصوصاً الهجمات المتقدمة ذات الأهداف المحددة، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2014، وارتفاع حجم الهجمات المتقدمة ذات الأهداف المحددة إلى ما يقارب الضعف في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في الفترة نفسها.

كما حذرت دراسة جديدة من أن التكلفة المادية التي تدفعها الشركات حول العالم لإصلاح الخروقات الأمنية آخذة في الارتفاع، مع استهداف اللصوص ذوي القدرات المتطورة السجلات المالية والطبية القيّمة.

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد “بونمون” Ponemon بتفويض من قبل شركة “آي بي إم” IBM، فإن متوسط التكلفة الإجمالية لأي خرق أمني، يبلغ الآن 3.8 ملايين دولار، مرتفعا من 3.5 ملايين دولار السنة الماضية.

كما بينت دراسات حديثة أن أكثر من ثلثي المؤسسات والشركات يفتقد ب (نسبة 68%) إلى الكفاءات الداخلية القادرة على صدّ الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تتزايد وتيرتها في يومنا هذا وذلك وفقاً لبحث مشترك أجرته «سيمانتك» و»ديلويت».

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم الإلكترونية التي تستغل نقاط ضعف تقنية المعلومات على شبكة الشركات والمؤسسات، حيث انتقلت المملكة من المركز 56 في 2013 إلى المركز 39 في عام 2014، وانتقلت من المركز 91 في 2013 إلى المركز 73 في 2014 بين الدول التي تعرضت لهجمات عبر شبكة الإنترنت، وبمقارنة المملكة مع أول عشر دول تم إدراجها في قائمة التهديدات الإلكترونية في الشرق الأوسط، نجد أنها حافظت على مركزها الرابع دون تغيير منذ عام 2013، كما انه في العام 2013 تمركزت الأهداف الأكثر جذباً للهجمات الإلكترونية في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات في المملكة (نسبة 79% من الرسائل الالكترونية القادمة كانت هجمات محددة)، بينما تعرضت المؤسسات الكبرى التي يفوق أعداد موظفيها 2501 إلى أعلى معدل هجمات وصل إلى قرابة 72%.

وشدد مشاركون في (قضية الاسبوع) على أهمية مواجهة الهجمات الإلكترونية المتطورة وحاجة المنظمات إلى تعزيز قدراتها الأمنية المستندة على المعرفة التقنية، في ظل التحول إلى العالم الرقمي وحث المؤسسات والأفراد على مواجهة التحديات المتطورة والمعقدة الحساسة.

التحدي يستدعي تعزيز القدرات الأمنية للقطاعين الحكومي والخاص بالمعرفة التقنية والرقمية

تأسيس برامج وقائية

أشار المشاركون في هذه القضية إلى أن من أهم وأنجح السبل والإجراءات لمواجهة الأخطار التي تؤثر على الأمن التقني تأسيس برامج وقائية لمكافحة العمليات اللا مشروعة التي يتم من خلالها توظيف التقنيات الحديثة في العمليات اللامشروعة، وتوعية أفراد المجتمع بخطورة ذلك على الأمن التقني للدولة بما يسهم في تفعيل مشاركة هؤلاء الأفراد في حماية المجتمع والدفاع عنه وعدم تمكين الأشخاص والجماعات من تحقيق أهدافهم، مشيرين إلى أن وجود تعاون دولي لمكافحة ورصد العمليات الإجرامية التي توظف التقنيات الحديثة سواءً من قبل أفراد "الهكرز" أو من قبل جماعات متطرفة سيؤدي إلى التقليل من حجم هذه العمليات ويحد من تأثيرها على الأمن التقني للدول المختلفة.

وأكد المشاركون في قضية الأسبوع أن ضبط السلوك والبعد عن مخاطر التقنية يتمثل بأن لا نفصح عن معلوماتنا الشخصية أو المالية أو غيرها لأي شخص أو جهة أو موقع أو غيره من خلال إغراءات كاذبة، ففتح الرسائل في البريد الإلكتروني دون معرفة مصدرها أو ما تأتي على الهواتف الذكية النقالة من مكالمات مجهولة المصدر والرد عليها، تلك الأمور مدعاة لامتصاص المعلومات الشخصية والأرقام السرية للحسابات البنكية والمواقع الحكومية وغيرها المخزنة بتلك الهواتف الذكية لتصبح لقمة سائغة لجعل الهكرز يخترقون الحسابات أيا كانت.

يقول د. إبراهيم بن محمد الزبن -أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- : تعتبر المتغيرات المتسارعة وتحديات اﻟﻌصر والتطورات التقنية وسهولة الاتصال ظواهر مستحدثة في المجتمعات المختلفة المتقدمة والنامية، ونتج عن هذه المتغيرات تأثير على الأمن من خلال ظهور عمليات تأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة تتصف إجمالا بالخطورة فكرا وعملا ومنهجاً، وفرت فرصاً لسلوكيات أثرت على أمن المجتمع واستقراره.

ويضيف د. الزبن ان الأمن التقني يعد من المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيحه لهذه العوامل حيث يتحدد المعنى المقصود بهذا المفهوم بصور وأنماط الاستخدام للتقنيات الحديثة فيصنف البعض منها بالاستخدام السليم بشكل لا يؤثر على الأمن، وتصنف الاستخدامات الأخرى لهذه التقنيات باعتبارها استخدامات خاطئة قد ترتقي إلى مستوى التجريم بحسب شدتها والضرر الناتج عنها، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، ويؤكد بأن طبيعة التقنيات الحديثة وما توفره من أساليب وممارسات تقتضي وجود تشريعات تنظم وتؤطر استخدامها بحيث يكون هناك مرجع قانوني يضبط سلوكيات الأفراد ويساعد في توفير البرامج الوقائية لمكافحة الجريمة، مثل جرائم الحاسب الآلي وجرائم الانترنت وجرائم النصب والاحتيال الالكتروني وجرائم الإرهاب الالكتروني واستخدام المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء عمليات غير مشروعة، وكذلك اختراق المواقع الالكترونية للمؤسسات والحسابات الشخصية للأفراد بغرض سرقة معلوماتها أو إتلافها أو تعديلها أو نسخها أو تداول محتواها بشكل غير نظامي، وكل هذه السلوكيات تتسبب في حدوث مشكلات تؤثر على مصالح المجتمع وحقوق الأفراد، وقد تؤثر بشكل أكثر عمقاً وخطورةً على الأمن القومي.

استخدامات التقنية الحديثة

وتبعاً لذلك نشأت مؤسسات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية تعمل على مراقبة الاستخدامات المختلفة للتقنيات الحديثة وتطبق في حق مخالفي القوانين المحلية والدولية الأنظمة الإجراءات اللازمة لضبط العمليات المخالفة أو المشبوهة، وتتبع أصحابها والقبض عليهم ومحاكمتهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم وفقا لما تقتضيه متطلبات الأمن التقني.

ضبط السلوكيات

بدوره يؤكد د. سلطان بن العزيز العنقري -مدير عام مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سابقا - أن مفهوم الأمن التقني يتخطى المفهوم السائد المتمثل بحماية التقنية التي نستخدمها بتقنية أخرى أكثر تطورا إلى مفهوم آخر أكثر تعقيدا يتمثل بسلوكياتنا في استخدام تلك التقنية، فالأمن التقني ليس معناه أن نوظف التقنية المتطورة في حماية التقنية التي نستخدمها فقط، ويقول: صحيح هذا جزء مهم في الأمن التقني ولكن الجزء الآخر والأهم، والذي يعزز الأمن التقني هو سلوكياتنا في استخدام تلك التقنية، فإذا ضبطنا سلوكياتنا تجاه تلك التقنية كلما تعزز لدينا مفهوم الأمن التقني بشكل شامل وصحيح .

ويؤكد د. سلطان العنقري أن التقنية نعمة ونقمة في الوقت ذاته، فالأسوياء وظفوها بشكل صحيح فتنعموا بها، أما غير الأسوياء فقاموا بتوظيفها في إرهاب المجتمعات أو المتاجرة بالمخدرات وبالبشر أو المتاجرة بأعضاء الإنسان من خلال خطفهم وتخديرهم واستئصال أعضائهم في مراكز طبية غير مرخص لها وغير شرعية وبيعها على المحتاجين لها من خلال عصابات يقودها جراحون من أجل التكسب والثراء السريع على حساب بشر أخذت منهم تلك الأعضاء ضد إرادتهم! أو من خلال المتاجرة بالقمار أو خطف الأطفال وتصويرهم صور مخلة بهم أو الصور والمقاطع الإباحية التي تروج من خلال اشتراكات رمزية أو البضائع المقلدة أو الأدوية المغشوشة أو قطع الغيار المقلدة أو حتى قطع غيار الطائرات المقلدة التي تشكل خطرا يهدد الأبرياء المعلقون بين السماء والأرض، أو الدخول على حسابات العملاء في البنوك والمصارف، أو الدخول على حساباتهم الخاصة في شبكات التواصل ؟! أو انتهاك خصوصياتهم وسرقة صور النساء والبنات وجعلها موضع ابتزاز للاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق، إلى غيرها من الجرائم التقنية التي تتمثل خطورتها بعدم وجود رقابة صارمة عليها في ظل غياب القوانين الرادعة في معظم بلدان العالم التي تجرم التوظيف السيىء والمعيب لكل من يستخدم التقنية ويوظفها بشكل سلبي، مشيرا الى عدم وجود تعاون وتبادل معلومات استخبارية بين دول العالم للكشف عن الهكرز الذين يخترقون المواقع الرسمية لمؤسسات الدول الأمنية منها والدفاعية والاقتصادية والمالية والسفارات والخارجية والبنوك والمؤسسات المالية وغيرها.

واكد ان الأمن التقني يتوقف على التوظيف الصحيح لتلك التقنية من خلال التقنية الحديثة في أنظمة الحماية ومن خلال الجوانب الوقائية المتمثلة بتقوية "الأنا" أو ما يسمى بالرقابة الذاتية داخلنا، والتي توجه سلوكياتنا التوجيه الصحيح لكي نوظف نعمة التقنية التوظيف الأمثل ونسعد بها لكي تكون مصدر سعادة وليست مصدر شقاء.

قرية معلومات

من جانبه يشارك د. عبدالهادي الشهري -أمين كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- بقوله: إن أمن المعلومات أو الأمن التقني يقوم على أساس حماية أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، حيث نرى التطور السريع والهائل في هذه التقنية وانتشارها في العالم، بحيث أصبح العالم قرية معلومات واحدة، وكل ذلك يستوجب دقة متناهية وإجراءات أمنية وتقنية عالية للحد من الاختراقات والتعدي على حقوق الغير.

صد المحاولات المشبوهة

وبين د. الشهري أن خبراء التقنية وضعوا العديد من برامج الحماية التي تقوم بصد أي محاولات مشبوهة لاختراق شبكات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات سواءً للأفراد أو الحكومات أو الشركات، مضيفا إن التطور التقني السريع يكون غالباً أسرع من خبراء التقنية للعمل على سد وتغطية الثغرات التي قد تحدث في الأنظمة الجديدة.

وفي نفس الوقت نجد أن البعد الأمني لهذا التطور التقني قد دخل مرحلة جديدة في عملية مكافحة الجريمة، حيث بدأنا نشاهد بعض اللقطات بالفيديو تسجل لبعض الجرائم عن طريق أشخاص متواجدين في نفس المكان بحيث تساعد الجهات الأمنية على التعرف على بعض القضايا وتحديد هوية مرتكبيها ومع هذا التسارع الرهيب وفي ضوء التطور التقني والمعلوماتي فإن هناك مخاطر متعددة تحيط بهذه التقنية ومن أهمها سوء استخدامنا لهذه التقنية سواءً بقصد أو بغير قصد وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر على المستوى الشخصي أو الحكومي ومن الأمثلة على ذلك "عدم استخدام أجهزة مشفرة، وعدم وضع برامج تأمين وحماية ذات كفاءة عالية، الى جانب ضعف الثقافة الأمنية والوعي بأهمية أمن المعلومات وهناك الكثير من المخاطر التي لا يمكن حصرها في هذا المجال.

ويشير د. الشهري بأننا قد نتغلب على هذه المخاطر إذا اهتممنا بالوازع الديني والرادع الأخلاقي ونشرنا في المجتمع أهمية الصدق والأمانة وعدم الغش فإن ذلك من أهم ما يحث عليه ديننا الإسلامي.

والجانب الآخر المهم في الحد من مخاطر الاختراقات تفعيل وسنّ القوانين التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة ويساهم في الوقاية من هذه الجريمة وفي نفس الوقت يؤدي إلى علاج المشكلة، فالجانب القانوني يقوم بسد الثغرة التي قد تحصل في بعض الأجهزة من المخربين والمجرمين، والعمل على مكافحتها والحد من انتشارها.

وحدة متخصصة لمواجهة الاختراق

ويؤكد أن مخاطر اختراق المواقع قد تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وانتشار الهكرز في كثير من الدول ساهم في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن القومي للدول، ويتطلب ذلك وجود أنظمة حماية ذات تقنية عالية لحماية المواقع الرسمية للدولة وضمان سريتها وتأمينها بشكل سليم.

ولا بد من وجود وحدة متخصصة لمواجهة اختراق المواقع الإلكترونية في كل مؤسسة أو شركة للعمل على سد الثغرات التي قد تحدث مع تسارع هذه التقنية وأن يتم تعزيز ثقافة مفهوم الأمن الشامل لدى الجميع مواطنين ومقيمين، وكذلك في المؤسسات الحكومية والأهلية، فهما خط الدفاع الأول ضد أي عبث قد يحصل لا سمح الله.

ويجب أن تقوم الدول بوضع سياسة أمنية واضحة للمحافظة على الأمن التقني وللحد من مخاطر الاختراق التي تحدث، ودعم التعاملات الإلكترونية بشكل يساهم في النحو الإلكتروني وخلق جو من الأمن والأمان، كما أن تضافر الجهود وانتشار الوعي بين الناس هو خط الدفاع الأول في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تقلق الدول والمؤسسات وتؤدي إلى خسائر كارثية.

«الهكرز» ينشطون في أوقات الأزمات

أوضح د.ابراهيم الزبن-أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- أن هناك عددا من الصور الشائعة لبعض الاختراقات الأمنية بقوله: ومن الصور الشائعة لاختراقات الأمن التقني العمليات غير الشرعية التي يقوم بها أشخاص محترفون يطلق عليهم "الهكرز" يهدفون إلى الإضرار بضحاياهم من الأفراد والجهات، ويترتب على سلوكياتهم المنحرفة آثار مختلفة ذات أبعاد اجتماعية وتقنية وأمنية.

وينشط الهكرز عادة في الدول التي لا يتوفر لديها أساليب وإجراءات صارمة للمراقبة أو التي ليس لديها قوانين وتشريعات محددة وواضحة وخاصة في الدول النامية، كما أن عملياتهم تنشط في أوقات الأزمات والحروب ويستغلون الخلافات والنزعات المحلية والإقليمية ويوظفونها لصالحهم.

وتعمل الدول والمنظمات وخاصة الأمنية التي لديها إجراءات لمكافحة جرائم الهكرز على رصد تحركاتهم ومراقبة عملياتهم التجسسية والتخريبية، وعندما يتم تحديد مواقعهم يتم القبض عليهم ومحاكمتهم وتطبيق العقوبات عليهم.

وقد تكتسب عملياتهم الإجرامية التأييد والتشجيع من المنظمات والأفراد وأحياناً الحكومات التي تستفيد من نتائج عملياتهم وما يترتب عليها من الحصول على معلومات أو وثائق تستخدم للتأثير على قضايا أو يستفاد منها أحياناً لتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة. وقد تؤدي إلى تأجيج الصراعات بين الدول والمجتمعات وعن أهم وأفضل وأنجح السبل والإجراءات لمواجهة الأخطار التي تؤثر على الأمن التقني يقول الدكتور إبراهيم الزبن: تأسيس برامج وقائية لمكافحة العمليات اللامشروعة التي يتم من خلالها توظيف التقنيات الحديثة في العمليات اللامشروعة، كما أن توعية أفراد المجتمع بخطورة ذلك على الأمن التقني للدولة يسهم في تفعيل مشاركة هؤلاء الأفراد في حماية المجتمع والدفاع عنه وعدم تمكين الأشخاص والجماعات من تحقيق أهدافهم.

كما إن وجود تعاون دولي لمكافحة ورصد العمليات الإجرامية التي توظف التقنيات الحديثة سواءً من قبل أفراد "الهكرز" أو من قبل جماعات متطرفة سيؤدي إلى التقليل من حجم هذه العمليات ويحد من تأثيرها على الأمن التقني للدول المختلفة.

عصابات دولية تقود الحسابات الوهمية!

أكد د. سلطان بن العزيز العنقري -مدير عام مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سابقا - ان ضبط السلوك والبعد عن مخاطر التقنية يتمثل بأن لا نفصح عن معلوماتنا الشخصية أو المالية أو غيرها لأي شخص أو جهة أو موقع أو غيره من خلال إغراءات كاذبة، ففتح الرسائل في البريد الإلكتروني دون معرفة مصدرها أو ما تأتي على الهواتف الذكية النقالة من مكالمات مجهولة المصدر والرد عليها، تلك الأمور مدعاة لامتصاص المعلومات الشخصية والأرقام السرية للحسابات البنكية والمواقع الحكومية وغيرها المخزنة بتلك الهواتف الذكية لتصبح لقمة سائغة لجعل الهكرز يخترقون الحسابات أيا كانت، فالرسائل على البريد الإلكتروني، والتي تقول أن بريدك الالكتروني قد فاز بكذا وكذا، أو أنك فزت باليانصيب بمبالغ خيالية أو الفوز بسيارة أوعندما تأتيك رسائل من عصابات تقول لك على لسان أرملة توفي زوجها، كما تدعي، وأنه ترك لها تلك الأموال وتحتاج المساعدة بمبالغ حتى تتمكن من استردادها إلى غيرها، جميعها يستخدمها الهكرز للدخول إلى البيانات والحسابات الشخصية والتلاعب بها، كما أن الدخول على المواقع المشبوهة التي تعرض أفلاما اباحية أو مقاطع أو التعامل مع مواقع لشركات وهمية جميعها عرضة للاختراقات من قبل الهكرز وغيرهم من العصابات، وكذلك الدخول على حسابات وهمية تستخدم أسماء مزورة لشخصيات مهمة جميعها أدوات نصب تقودها عصابات دولية محترفة تقوم بجمع الأموال والضحك على الناس من البسطاء والسذج.