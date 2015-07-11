لو ضعيف ونحيف.. نظام غذائى سريع وأبرز النصائح المفيدة لزيادة وزنك

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون فى زيادة وزنهم بضرورة اتباع بعض الإرشادات والنصائح التالية :
1) تقليل نسب تناول الأطعمة والمشروبات التى تضعف الشهية والتى تساهم فى رفع معدل حرق الدهون وبالتالى الإصابة بالنحافة مثل تناول المشروبات الغنية بالكافيين القهوة والشاى والمشروبات الغازية والنسكافية.
>2) الإقلال من تناول المشروبات الدافئة والمعروف عنها أنها تزيد من معدل حرق الدهون بالجسم مثل الجنزبيل والقرفة.
>3) عدم الإفراط فى إضافة التوابل خاصة النوع الحار منها مثل الفلفل الأسود والشطة.
>4) الاهتمام بحصول الجسم على قسط جيد من الراحة البدنية من خلال الحرص على النوم عدد ساعات كافية خاصة فترة الليل.
وإليكم نظام غذائى مفيد لمن يعانون من النحافة..
>الإفطار:
>كوب لبن كامل الدسم + 2 ملعقة لبن بودرة + 2 ملعقة عسل نحل + 3 عيش فينو + 2 بيض مقلى بالجبنة الرومى والمتزاريلا "يمكن تزويده باللحم المفروم او طماطم وفلفل رومى".
>وجبة خفيفة:
>توست أبيض مضاف إليه 2 ملعقة مربى أو عسل + قشطة أو مفتقة
الغذاء:
>بطاطس مقلية + مكرونة بالصلصة + كفتة بالبطاطس والبقدونس مقلية + فاكهة أو عصير مانجا فريش.
وجبة خفيفة:
>مشروب اللبن بالبلح +بتونس سالية
العشاء:
>رغيف شامى سميك + جبنة شيدر أو منقوشة الزعتر
قبل النوم:
>كوب زبادى كامل الدسم +(المكمل الغذائى) +عسل أو فاكهة