مقتل سيدة ليبية ونجلتها ببنغازى جراء سقوط قذيفة هاون

توفيت سيدة ليبية وابنتها، متأثرتين بجراحهما بمُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، كانا قد أصيبتا إثر سقوط قذيفة "هاون 120" جراء الاستهداف المتكرر لأحياء سكنية فى مدينة بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى، مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السيدة تدعى أمباركة الوافى وابنتها هنية الفيتورى، لفظتا أنفاسهما الأخيرة بغرفة العناية الفائقة بمُستشفى الجلاء، إثر تعرضهما للإصابة بشظايا مقذوف، جراء سقوط قذيفة "هاون 120" فى شارع عشرين يوم الاثنين الماضى.

وأضافت البرغثى أن الأطقم الطبية حاولت إنقاذ حياتهما، إلا أن إصابتهما كانت بلغية جدًا وحالتهما حرجة.

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